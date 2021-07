Lazio, Sarri al fedelissimo Hysaj: "Se alzi la palla, ti do rigore contro"

Maurizio Sarri show alla guida della Lazio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune frasi del tecnico toscano. "Il primo tempo del test con la Triestina l’ha appagato per foga agonistica, accanimento nel voler riconquistare palla e colpire. E’ il suo modello di gioco, da migliorare. Non fa sconti, neppure al fedelissimo Hysaj: «Se lanci ancora e alzi il pallone ti do rigore contro», di ieri l’urlo di Sarri".