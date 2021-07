Lazio, Sarri chiede 3 rinforzi: ci sono 2 vecchi obiettivi del Napoli e uno attuale

Terminata la prima parte della preparazione ad Auronzo, Maurizio Sarri spera di ottenere per la seconda parte in Germania almeno altri tre acquisti: un centrocampista, un esterno offensivo e un difensore. Brekalo, attaccante del Wolfsburg, sembra essere il più vicino. La trattativa si può chiudere in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. In mediana Basic è il nome caldo, con i biancocelesti pronti a versare 8 milioni nelle casse del Bordeaux. Infine per la difesa piace sempre Rugani della Juventus, ma ancora non sono stati avviati contatti ufficiali. In ogni caso, prima di acquistare Tare dovrà riuscire a piazzare qualche colpo in uscita per sbloccare anche l'indice di liquidità che blocca il mercato in entrata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.