Lazio, Sarri continua a chiedere Zielinski e altri tre: serve vertice con Lotito

"Lotito-Sarri, martedì il vertice decisivo", si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. A un mese dalla fine del mercato le parti si incontreranno per fare il punto della situazione e capire quali saranno i margini di manovra: Maurizio Sarri ha in testa quattro obiettivi e ha già spiegato i motivi dei vari no al presidente biancoceleste. L'ex Napoli e Juventus non ha mai smesso di chiedere Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini, ma al momento le cifre rimangono elevate. Fred è l'ultimo nome respnto dal tecnico.