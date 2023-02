Lazio, Sarri dopo il Cluj: "Campo ingiocabile. UEFA parla di rispetto, ma ne dimostra poco..."

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Conference League contro il Cluj: "La partita era ingiocabile, siamo stati bravi a trovarsi dentro uno sport simile al calcio, tenendo duro. L'UEFA parla sempre di rispetto ma mandando i giocatori a giocare su questi campi dimostrano di averne poco. Nota di merito per la dedizione e l'applicazione della mia squadra, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grossa difficoltà. Dispiace non averla vinta per le occasioni avute".