Lazio, Sarri dribbla la domanda sulla Juve: "La materia in cui andavo peggio era diritto"

Si è fatto un’idea sulla penalizzazione della Juventus? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri

Si è fatto un’idea sulla penalizzazione della Juventus? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida contro il Milan - gara valida per l'ultima giornata del girone d'andata - ha risposto così: "La materia in cui andavo peggio a scuola era diritto, perché mi annoiavo, quindi non te lo so dire”.