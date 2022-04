Lazio, Sarri e il rinnovo non ancora firmato: "I contratti non contano..."

l finale di stagione della Lazio può condizionare il suo futuro? E' questa una delle domande poste a Maurizio Sarri in conferenza stampa

Il finale di stagione della Lazio può condizionare il suo futuro? E' questa una delle domande poste a Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Milan e l'allenatore biancoceleste si è espresso così sul rinnovo non ancora firmato: "Mi lascio condizionare dalle parole del presidente. Il contratto non conta. Posso avere anche 10 anni di contratto, ma se non sono più in sintonia con il programma e l’ambiente non rimango. Oppure viceversa: posso avere un mese di contratto ma estrema voglia di restare a tutti i costi perché sono in sintonia con tutto. La posizione finale termometro del mio lavoro? Sarebbe più preoccupante arrivare al 5° posto senza aver la sensazione di aver costruito qualcosa che arrivare 8° ma con la consapevolezza di aver costruito per il futuro”.