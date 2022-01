Lazio, Sarri: "Firmerò il rinnovo! Covid-19? Stadi chiusi mi fanno passare la voglia..."

Vigilia di compleanno, domani la Lazio farà 122 anni, e di big match, con il posticipo domenicale contro l’Inter. La squadra di Maurizio Sarri si prepara a Formello, dove il tecnico interviene in conferenza stampa per analizzare il confronto contro la capolista dell’ex Inzaghi ma anche per parlare dell'ormai imminente rinnovo “Non so se il contratto sia arrivato, non telefono al mio avvocato prima della partita. Se arriva, si firma”.

L’infortunio di Acerbi cambia le strategie sul mercato?

“Non so che tipo lesione abbia, deve ancora fare gli esami, poi dopo vedremo. Non parliamo tutti i giorni di mercato, dobbiamo stare sul pezzo per preparare le partite noi. Altri pensano al mercato”.

Sulla situazione Covid:

“Riguarda la vita di tutti, non solo lo sport. Se questa pandemia è pericolosa ci dovrebbe essere un lockdown totale, altrimenti si declassa a influenza e si sta a casa con la febbre. Spero solo che non si arrivi a chiudere gli stadi: fa passare la voglia di andare in campo anche a chi ha una passione feroce come la ho io”