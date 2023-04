Lazio, Sarri: "Fuori da Europa League e Conference, come possiamo parlare di Champions?"

Le squadre in Europa le avete battute tutte, la Lazio però è fuori. Cosa ne pensa? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa

Le squadre in Europa le avete battute tutte, la Lazio però è fuori. Cosa ne pensa? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida contro lo Spezia - gara valida per la 30esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Significa che non abbiamo meritato di rimanere dentro le competizioni europee. Siamo andati fuori in Europa League e in Conference, pensare che siamo al livello della Champions è fuori luogo. Il campionato ci apre delle prospettive, ma dobbiamo pensare solo allo Spezia. La teoria è battaglia su battaglia, chi pensa a sabato mattina è fuori di testa".