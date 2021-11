Lazio, Sarri ha già scelto l'eventuale sostituto di Immobile

L'infortunio a Ciro Immobile è arrivato come un fulmine a ciel sereno per la Lazio, che per i gol si affida quasi esclusivamente al bomber numero 17. Muriqi, il vice designato, ha giocato solo 5 minuti subentrando contro l’Atalanta, le altre sei partite post-sosta di ottobre le ha viste dalla panchina, sprofondandoci sempre più. Per il Corriere dello Sport, molto più facile che tocchi a Pedro falso nueve. Sarri ha provato sia lui che Felipe Anderson da finti centravanti nelle prime due soste del campionato, teneva in caldo questa soluzione d’emergenza. L'attaccante potrebbe saltare anche la sfida al Napoli prevista il 28 novembre.