Lazio, Sarri ha patteggiato una multa per gli attacchi agli arbitri dopo il ko col Napoli

Maurizio Sarri ha patteggiato una multa, scrive il Corriere dello Sport, per le dure dichiarazioni contro gli arbitri rilasciate nel post-partita di Lazio-Napoli sulle quali era stato aperto un fascicolo. Domenica, poi, s'è reso protagonista di un altro episodio: dito medio alla panchina dell'Hellas Verona. Cosa accadrà in questo caso? Non è ammessa la prova tv, eventuali provvedimenti dipendono dal referto arbitrale o degli ispettori federali. La Procura potrebbe chiedere la multa o la squalifica, ad oggi è più probabile che il tecnico di Figline se la cavi con un'ammenda.