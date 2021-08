Lazio, Sarri in ansia: Hysaj ed altri 4 ancora da annunciare per l'indice di liquidità

Manca sempre meno all'inizio della prossima stagione ma in casa Lazio c'è ancora una questione importante e fondamentale da risolvere. Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic Luka Romero e Radu (aveva il contratto in scadenza e ha rinnovato) se il campionato iniziasse oggi non potrebbero essere schierati in campo. I loro contratti a causa dell'indice di liquidità non sono stati ancora depositati avendo ricevuto il nullaosta solo per gli allenamenti e le amichevoli. Lo riporta Radiosei.