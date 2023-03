Lazio, Sarri: "La vittoria di Napoli è un pericolo! Ma ora c'è apporto difensivo maggiore"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, a tre giorni dalla vittoria col Napoli e alla vigilia dell'AZ in Conference League è intervenuto in conferenza

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, a tre giorni dalla vittoria col Napoli e alla vigilia dell'AZ in Conference League è intervenuto in conferenza stampa: “La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 con il Milan siamo andati in appagamento motivazione e non abbiamo vinto per 4 partite. Vediamo se riusciamo a gestire questo risultato in modo diverso. L’apporto difensivo di tutta la squadra è superiore, la crescita è di tutta la squadra non dei singoli difensori”.