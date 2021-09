Lazio, Sarri nega la bestemmia: farà ricorso contro le due giornate di squalifiche

“Scontro verbale, atteggiamento intimidatorio e bestemmie”. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate Maurizio Sarri per gli episodi al fischio finale di Milan-Lazio. Sul tema scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Maurizio Sarri è senza filtri e sacramenta in partita, si sa. Ma dopo San Siro si difende: non ha bestemmiato, è stata mal interpretata una imprecazione. La Lazio proverà a far valere le sue ragioni presentando ricorso” si legge sul quotidiano