Lazio, Sarri non è sereno: mercato fermo e neppure un dirigente in ritiro

Sarri in ritiro con la Lazio non è sereno. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarri in ritiro con la Lazio non è sereno. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sarri, sotto le Tre Cime di Lavaredo, freme. Si fa vedere sereno, lavora sul campo, ma è preoccupato. A un mese dal via del campionato non ha ancora visto dal vivo un acquisto (Castellanos arriva domani) e non ha il sostituto di Milinkovic. Niente rinforzi, neanche un dirigente in ritiro".