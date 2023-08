Lazio, Sarri non molla la presa per Zielinski: "Mi farò comprare tutti e 4 i giocatori"

Ieri sera è andato in scena il summit tra Lotito e Sarri, con il tecnico che, per usare un eufemismo, non è affatto contento del mercato.

Il clima in casa Lazio non è dei migliori. Ieri sera è andato in scena il summit tra Lotito e Sarri, con il tecnico che, per usare un eufemismo, non è affatto contento del mercato che i biancocelesti stanno impostando. Dopo un secondo posto, l'ex allenatore di Napoli e Juventus si aspettava tutto, ma non che all'1 agosto avesse venduto Milinkovic-Savic e comprato solamente Castellanos, preso per fare il vice-Immobile.

Un curioso retroscena riportato dal Corriere di Roma, riporta una frase che Sarri avrebbe detto a dei tifosi durante il ritiro di Auronzo di Cadore: "Mi farò comprare tutti e quattro i giocatori". Il riferimento è chiaramente a Berardi, Zielinski, Ricci e Luca Pellegrini, che avrebbe voluto avere a disposizione per una rosa più competitiva, ma che il presidente non gli ha (ancora) preso e chissà se lo farà, visto che le condizioni non sono molto vantaggiose.