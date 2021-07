Lazio, Sarri parte con un 10 a 0: apre Felipe Anderson e chiude Luis Alberto

Felipe Anderson, tornato alla Lazio tre anni dopo il suo addio, mette la firma sul capitolo iniziale del nuovo ciclo biancoceleste. Il brasiliano ha segnato su rigore il gol del vantaggio nella prima amichevole dell'era Sarri, vinta 10 a 0 contro la Top 11 Radio Club 103. Mai in discussione, come ampiamente da pronostico, il risultato del test odierno ad Auronzo. Dopo il 28enne ex West Ham, trovano il gol Raul Moro, Leiva, Muriqi, Lazzari, Vavro, Caicedo (doppietta) e Luis Alberto (doppietta). Di seguito il tabellino dell'amichevole:

Lazio 1° tempo (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic (C), Leiva, Cataldi; F. Anderson, Muriqi, Raul Moro

All.: Maurizio Sarri

Lazio 2° tempo (4-3-3): Strakosha (60' Adamonis); Lazzari, Vavro, Patric, Fares; Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto; Shehu, Caicedo, Raul Moro (60' Adekanye).

Top 11 Radio Club 103 (4-4-2): Miot, Battaiola, Bressan, Fontana, Marcon, De Giacometti, De Nardi, Lise, Scarton, De Mattia, Pedrini

All.: Enrico Ben

Arbitro: Anna Frazza (sez. di Schio).

Marcatori: 15' Felipe Anderson (rig), 17' Raul Moro, 38' Leiva, 44' Muriqi, 52' Lazzari, 57' Vavro, 64' (rig), 87' Caicedo, 72', 90' Luis Alberto.