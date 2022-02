Lazio, Sarri perde Pedro a metà primo tempo: problema alla caviglia per lo spagnolo

Perde altre pedine in attacco Maurizio Sarri. Già sprovvisto di Immobile, ma anche di Luis Alberto, l'allenatore della Lazio deve rinunciare anche a Pedro a metà del primo tempo. Problemi alla caviglia sinistra per l'attaccante spagnolo, sostituito da Jovane Cabral. Esordio perciò per l'esterno, ultimo arrivato dal mercato di gennaio.