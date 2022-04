Lazio, Sarri prepara la rivoluzione: ecco i giocatori che chiederà a Lotito

Al netto delle (tante) possibili uscite, la Gazzetta dello Sport fa il punto sui giocatori richiesti dal tecnico biancoceleste

La prossima estate potrebbe essere particolarmente movimentata per la Lazio di Maurizio Sarri. Al netto delle (tante) possibili uscite, la Gazzetta dello Sport fa il punto sui giocatori richiesti dal tecnico biancoceleste per assecondare al meglio la sua idea di calcio: in porta continua a piacere Sergio Rico, numero uno del PSG attualmente al Maiorca in prestito. Per la difesa i nomi spendibili sono ancora quelli di Casale del Verona e di Romagnoli, in uscita a zero dal Milan. Per il centrocampo, si legge, Sarri ha fatto i nomi di Maxime Lopez del Sassuolo e di Vitinha del Porto, anche se il profilo più vicino sembra essere quello di Leander Dendocker del Wolverhampton. In attacco sembra ancora tutto da decidere, anche se il profilo di Solbakken del Bodo/Glimt continua ad essere particolarmente apprezzato.