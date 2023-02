Lazio, Sarri può sorridere: recuperato anche Immobile

Tutti recuperati in casa Lazio per il Monday Night di domani contro la Sampdoria.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti recuperati in casa Lazio per il Monday Night di domani contro la Sampdoria. Romagnoli, Radu e Milinkovic è da ieri che si allenano in gruppo; Immobile e Zaccagni hanno rassicurato Sarri svolgendo coi compagni la rifinitura di oggi. In particolare il bomber biancoceleste, uscito affaticato dalla sfida di giovedì con il Cluj, ieri era rimasto a riposo un giorno in più rispetto al resto della rosa. Non dovrebbero esserci problemi sul suo impiego nella sfida di domani. Zaccagni, invece, partirà dalla panchina visto l’unico allenamento nelle gambe (quello di oggi): ha recuperato dal virus intestinale. Gli altri due titolari nel tridente saranno Felipe Anderson e Pedro, in campo con la mascherina protettiva a causa della frattura al naso rimediata a Salerno. A centrocampo Milinkovic-Savic, anche lui vittima di un attacco gastrointestinale, già ieri aveva risposto presente e dovrebbe essere in campo dall’inizio al posto di Vecino per completare la linea con Cataldi e Luis Alberto.