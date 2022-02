Lazio, Sarri: "Quest'anno dopo l'Europa League abbiamo sempre avuto problemi"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha presentato così la sfida di campionato in programma domani con l'Udinese: "È una partita difficilmente materialmente e mentalmente, nei due incontri che abbiamo fatto con l’Udinese quest’anno abbiamo sempre pareggiato. E poi in questa stagione, dopo l’Europa League, abbiamo sempre avuto problemi con squadre come Bologna, Verona o Sassuolo. Le difficoltà sono palesi". Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio volte a mettere in guardia i suoi che tra l'altro dopo il ritorno di Europa League con il Porto dovranno affrontare il Napoli nel posticipo della 27ª giornata di Serie A.