Lazio, Sarri recupera un pezzo per Napoli: sarà subito titolare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chance di recupero in vista di domani sera per il difensore della Lazio Patric. Lo spagnolo nella giornata di ieri non si era allenato per un attacco febbrile, mentre oggi era regolarmente in campo nella rifinitura a Formello. Per questo contro il Napoli dovrebbe esserci lui a far coppia con Romagnoli, altrimenti spazio a Gila per il quale sarebbe l'esordio dal 1' in Serie A.