Lazio, Sarri rivuole Allan: il brasiliano vuole lasciare l'Everton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allan alla Lazio è un’opzione da non scartare scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Dai primi giorni di aprile il brasiliano - che ritroverebbe Sarri - spinge per essere liberato dall’Everton. Il contratto scade il 30 giugno 2023, non sarà semplice ottenere lo svincolo o abbassare quasi totalmente il prezzo. Anche l’ingaggio è elevato: 4 milioni. Allan ha 31 anni e tornerebbe a lavorare con il suo ex allenatore. Un triennale, sfruttando i benefici fiscali del Decreto Crescita, potrebbe consentire alla Lazio di avvicinarlo.