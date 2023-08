Lazio, Sarri si appella al mercato: "Ho tempi di inserimento lunghissimi per i nuovi acquisti"

Queste le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri all’Olimpico.





Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio. Dopo Lecce, i biancocelesti perdono in casa col Genoa. Queste le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri all’Olimpico.

Come si esce da questo momento?

“Sono due partite differenti oggi e con il Lecce, dove abbiamo fatto una partita apatica. Oggi abbiamo approcciato male, con nervosismo, ma poi siamo stati dentro la gara e non abbiamo mollato. Ci è mancato un pizzico di qualità, non di lucidità: in 80 minuti non abbiamo preso un contropiede. Sotto tanti punti di vista è un passo in avanti enorme rispetto a Lecce, è una buona base, ma ora serve ritrovare la qualità. In questo momento facciamo fatica a saltare l’uomo”.

Sta avendo la stessa disponibilità dell’anno scorso?

“Ho visto un periodo di apatia mentale sfociato a Lecce. Se giochiamo come singoli non siamo competitivi, da collettivo invece sì”.

La Lazio oggi ha alzato tante volte la palla in area…

“Quando ho visto volare palloni in area ho messo Castellanos ma non lo rifarei. Ci siamo snaturati, non siamo adatti per le due punte. Felipe Anderson? Non è tornato, magari non è in condizione”.

Due sconfitte sono inaccettabili. Qual è la sua verità?

“Vi ho spiegato i motivi per cui possono succedere queste cose. Nessuno cerca alibi, è oggettivo che abbiamo fatto male. Dobbiamo ripartire con meno negatività possibile. Se ci facciamo prendere dai discorsi negativi dell’ambiente siamo morti. Dobbiamo isolarci. Chi vuole la maglia pulita a casa non ha le palle, chi le ha si mette in gioco”.

I nuovi acquisti?

“Devono trovare la condizione. Pellegrini era fuori rosa alla Juventus, Rovella veniva da un infortunio, Kamada l’ultima partita l’aveva fatta a maggio e poi non si era allenato. Sepe era fuori rosa, Isaksen è bollito dopo gli allenamenti a 38 gradi di Roma. Poi ci sono problemi di lingua, allenamento e alimentazione. Le mie caratteristiche? Sono tra i migliori in Italia per quanto riguarda l'organizzatore delle squadre. Tempi di inserimento di nuovi giocatori? Lunghissime. Sono un difensore centrale che sta giocando in attacco, mi sento in difficoltà”.