Lazio, Sarri sogna Zielinski per il centrocampo: tutto dipende da Milinkovic-Savic

Terzo posto perso, ma zona Champions ancora salda per la Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Terzo posto perso, ma zona Champions ancora salda. Questa è la situazione in casa Lazio che, nonostante il 2-2 interno contro il Lecce, ha un margine di 4 punti sul Milan e di 6 sulla Roma. Un vantaggio che, se mantenuto, può regalare questo importante traguardo e far decollare il ciclo di Maurizio Sarri in biancoceleste. Come riporta Il Messaggero, il tecnico vuole 5 innesti in vista della prossima stagione per centrare la zona Champions senza più gridare al miracolo. Per rimpiazzare Marcos Antonio - cui futuro appare all'estero - piace Torreira, così come Schouten del Bologna.

Come interni di centrocampo, invece, si seguono Fazzini dell'Empoli e Fabbian (alla Reggina, ma di proprietà dell'Inter). Per quanto riguarda altri nomi sul taccuino di Sarri (tra cui Zielinski e Frattesi), tutto è legato alla possibile partenza di Milinkovic-Savic. Sul serbo è tornata la Juventus, che offre 25 milioni più bonus oppure potrebbe inserire nella trattativa Kulusevski. A Sarri non dispiace e l'attuale giocatore del Tottenham scelse i bianconeri proprio per la presenza in panchina dell'attuale mister della Lazio.