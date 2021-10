Lazio, Sarri sorpreso dal black out di Bologna: confronto nello spogliatoio del Dall'Ara

Nel confessionale del Dall’Ara, non potendo rinviare l’appuntamento a Formello, Maurizio Sarri ha chiesto conto alla Lazio del black out. Lo riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui il tecnico è rimasto sorpreso dalla brutta prova dei suoi, nonostante - si legge - la temesse al punto di sollevare il dubbio dell’orario (12,30) dopo l’Europa League con largo anticipo. Non doveva diventare un alibi, come si è affrettato a spiegare dopo la sconfitta con i rossoblù. Il derby andava archiviato in poche ore, come ha spiegato Sarri, perché la mentalità vincente si costruisce attraverso la continuità dei risultati. Il tecnico, ad ogni modo, non si aspettava un crollo di questo tipo, senza quasi giocare e con partita chiusa al quarto d’ora.