Lazio, Sarri sta iniziando a perdere la pazienza: chiesta un'accelerata sul mercato

Sale la tensione in casa Lazio con Maurizio Sarri che sta iniziando a perdere la pazienza sul mercato. Il tecnico ha chiesto alla società di intervenire subito visto che in Germania si sarebbe aspettato almeno di avere una nuova pedina a disposizione contrariamente a quanto sta accadendo. Gli era stato promesso un rinforzo per Marienfeld, magari Basic dal Bordeaux, ma anche Kostic come nuovo esterno sarebbe andato benissimo. Ma ancora di certezze non ce ne sono. I rapporti con Tare sono comunque ottimi, si parlano di continuo e in modo chiaro e schietto ma ora l'allenatore ha fatto intendere a dirigenti e presidente che è il momento di accelerare, anche perché ormai siamo prossimi all'inizio della stagione e i biancocelesti hanno bisogno di rinforzi per sposare le idee del Comandante. A riportarlo è Il Messaggero.