Lazio, Sarri sul caso Juve: "Campionato falsato! E se col -15 avessi giocato per il pari?"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così la restituzione dei 15 punti alla Juventus nella sua conferenza stampa post-Torino

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così la restituzione dei 15 punti alla Juventus nella sua conferenza stampa post-Torino: “Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato. Tieni per tre mesi una classifica e poi dici ‘no, scusate, abbiamo sbagliato, ma forse potrebbe diventare questa’.

E se quando ho giocato con la Juve ero convinto di essere 13 punti sopra, ho fatto una partita in cui l’obiettivo era il pareggio per tenerli a 13 e ora me la ritrovo su? Si va a falsare l’aspetto sportivo. Così non va. Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni”.