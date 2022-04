Lazio, Sarri torna in Premier League? L'Arsenal si sta interessando a lui

Maurizio Sarri ha ancora un anno di contratto con la Lazio ma entro il 31 maggio, in caso di proposta in arrivo dall'estero, potrebbe liberarsi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri ha ancora un anno di contratto con la Lazio ma entro il 31 maggio, in caso di proposta in arrivo dall'estero, potrebbe liberarsi pagando una penale. Se nelle ultime settimane però nessuno ha mai pensato a questa possibilità, ora c'è un pericolo concreto che potrebbe fare capolino dalle parti di Formello. L'Arsenal è interessata all'allenatore toscano e avrebbe già sondato il terreno. Sarri l'altro giorno è uscito dall'incontro con Lotito sollevato e rincuorato anche in chiave calciomercato, ma nelle prossime settimane cercherà di capire se le promesse potranno essere mantenute per proseguire il lavoro che ha iniziato in biancoceleste e che non ha mai nascosto di voler portare in fondo. A riportarlo è Il Messaggero.