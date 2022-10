Lazio, Sarri: "Tra la finale di Champions e la Parigi-Roubaix guarderei sempre il ciclismo"

Se la finale di Champions League si giocasse in contemporanea con la Parigi-Roubaix, Maurizio Sarri, cosa guarderebbe in diretta?

Se la finale di Champions League si giocasse in contemporanea con la Parigi-Roubaix, Maurizio Sarri, cosa guarderebbe in diretta? "Tutta la vita il ciclismo, che è uno sport vero - ha dichiarato il tecnico della Lazio in un'intervista a RSI Sport - È uno sport duro, grande fatica, occorre una passione veramente feroce. Ho grandissimo rispetto per chi pratica questo sport, e vederlo mi dà grande soddisfazione".