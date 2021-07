Lazio, Sarri vuole un suo vecchio pupillo: chiesto Rugani per la difesa

La Lazio si sta guardando intorno a tutto tondo per modificare la squadra a immagine e somiglianza di Maurizio Sarri. E secondo quanto raccolto da 'Lalaziosiamonoi.it', il nuovo tecnico biancoceleste ha indicato alla proprietà Daniele Rugani - in uscita dalla Juventus - come rinforzo gradito per rinforzare la difesa. Da capire se adesso la dirigenza della Lazio recepirà il messaggio, e porterà avanti una trattativa.