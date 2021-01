Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Correa con Immobile. Boga out

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Sassuolo, match delle 18 valevole per la diciannovesima giornata. Inzaghi sceglie di schierare Correa in coppia con Ciro Immobile. De Zerbi invece conferma le sensazioni della vigilia e recupera Locatelli a centrocampo. Con lui Bourabia e non Magnanelli. Anche per il Sassuolo le sorprese riguardano l'attacco: Boga resta fuori, il terzetto alle spalle di Caputo sarà formato da Defrel, Djuricic e Traore.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro, Marusic; Correa, Immobile

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo