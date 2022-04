Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: out Hysaj, Sarri non regala grosse sorprese

Sono ufficiali le scelte di formazione di Lazio e Sassuolo per la sfida dell’Olimpico in programma alle ore 18 e valida per il 31º turno

di Serie A. Eccole nel dettaglio: Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique; Defrel, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi.