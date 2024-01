Lazio sempre più Sarri-centrica: Lotito vuole rinnovare e accontentarlo sul mercato

Un tema che verrà affrontato a marzo, anche se la società è pronta: la Lazio sta pian piano rialzando la testa in campionato.

Centrare gli obiettivi, con un occhio al futuro. Il primo obiettivo della Lazio, riporta il Corriere dello Sport, è quello di ringiovanire la rosa; una richiesta soprattutto di Maurizio Sarri, che ne ha parlato anche con il presidente Claudio Lotito durante le feste. Come sottolinea il quotidiano, l'ex tecnico di Napoli e Juventus è stato chiaro: i giocatori non vengono valutati diversamente in base alla carta d'identità, ma per essere ambiziosi serve il giusto mix di esperienza e freschezza.

Il processo di svecchiamento è già iniziato? Forse sì, e non è un caso che quella vista contro il Frosinone sia stata la più giovane Lazio da quando Sarri siede sulla panchina: 27 anni e 49 giorni l'età media, con Marusic, Patric e Felipe Anderson a recitare il ruolo dei "vecchietti". Una squadra sempre più "fresca" e competitiva sono le chiavi che potrebbero portare al rinnovo del mister nato a Napoli.

Un tema che verrà affrontato a marzo, anche se la società è pronta: la Lazio sta pian piano rialzando la testa in campionato, non vede l'ora di affrontare il derby di Coppa Italia e in Champions continua a sognare. L'idea di una rosa più giovane e il futuro di Sarri dipenderanno anche da come finirà la stagione.