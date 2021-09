Lazio senza idee, il Torino ci prova di più e sfiora il vantaggio: 0-0 al 45'

Poche emozioni e punteggio che non si sblocca dopo i primi 45'. Torino e Lazio giocano a viso aperto ma si annullano a vicenda: due squadre corte, ben disposte in campo, che non concedono molto all'avversario. I granata approcciano meglio il match e pressano i capitolini nei primi minuti, costruendo occasioni solo potenzialmente insidiose. È Immobile, invece, a far tremare i suoi ex tifosi cercando un difficile pallonetto su Milinkovic-Savic, che aveva sbagliato il disimpegno ed era fuori dai pali. I capitolini si affidano soprattutto alle geometrie di Cataldi e alle sgroppate di Felipe Anderson, che va via spesso a Ola Aina e Rodriguez ma non trova il varco giusto per servire i compagni. Dall'altra parte ci provano Brekalo e Singo, su cui tengono bene Marusic e Hysaj. I padroni di casa provano a forzare nel finale: Sanabria, che aveva dato l'impressione di essere un po' troppo isolato - al pari di Immobile - prima ci prova in diagonale, poi trova Reina a negargli il gol, aiutato dalla traversa su un colpo di testa ravvicinato. Zero a zero all'intervallo, ma la partita può accendersi da un momento all'altro.