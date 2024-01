Lazio senza Immobile e Zaccagni: senza i suoi due big i numeri sono disastrosi

Maurizio Sarri dovrà fare a meno per squalifica di pilastri della squadra come Immobile e Zaccagni e senza di loro è dura per la Lazio.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Anche la Lazio avrà assenti pesanti. Maurizio Sarri dovrà fare a meno per squalifica di pilastri della squadra come Immobile e Zaccagni (oltre a Patric infortunato) e senza di loro è dura per la Lazio. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, negli unici match giocati senza di loro in questi anni la Lazio ha perso per due volte 3-0: la prima a Bologna nell'ottobre del 2021 e la seconda contro la Juventus nel novembre del 2022.