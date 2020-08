Lazio, sfumato David Silva si guarda altrove: ipotesi James Rodriguez

Boccone amaro da buttar giù per la Lazio. Nella serata di ieri, la Real Sociedad ha annunciato il colpo David Silva. Sembrava fatta con il club biancoceleste prima dell’improvviso, e definitivo, sorpasso basco per il centrocampista ex Manchester City. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club della capitale starebbe cercando un giocatore della stessa caratura dello spagnolo. Il nome più gettonato sarebbe quello di James Rodriguez del Real Madrid.