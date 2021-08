Lazio, sfumato Kostic tentativo per Zaccagni: si cerca l'intesa sull'ingaggio

Sfumato Kostic, la Lazio continua a lavorare per trovare l'accordo con Mattia Zaccagni, diventato il vero e proprio obiettivo biancoceleste per l'attacco. L'intenzione è quella di proporre un quadriennale al giocatore, ma resta ancora distanza sulle cifre del contratto e commissioni. Parti in contatto per trovare un accordo in giornata per il classe '95.