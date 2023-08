Lazio, slitta ancora Guendouzi: Sarri dovrà attendere fino a domani

Matteo Guendouzi alla Lazio: affare con tempistiche allungate rispetto alle previsioni, ma il cui esito positivo non è in discussione.

Matteo Guendouzi alla Lazio: affare con tempistiche allungate rispetto alle previsioni, ma il cui esito positivo non è in discussione. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il giocatore era atteso a Roma nella giornata di ieri. La trattativa si è allungata per via di vecchie pendenze tra gli agenti del classe 1999 e il Marsiglia stesso: devono essere risolte delle questioni, poi ci sarà il via libera.

Come già detto, l'affare non è in discussione. Lotito e Fabiani hanno trovato l'accordo per 18 milioni di euro: 13 di base fissa più 5 di bonus. La Lazio riconoscerà anche il 10% di incasso al Marsiglia su un'eventuale cessione futura. A meno di ulteriori colpi di scena lo sbarco del francese a Fiumicino è previsto nel giro di 48 ore, poi le visite mediche e la firma del contratto. Cinque anni a 2,5 milioni più bonus.