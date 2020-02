Lazio, solo un pari (senza reti) col Verona: l'Inter di Conte ringrazia

La Lazio non va oltre lo zero a zero all'Olimpico contro il Verona nel recupero della 17esima di campionato. Gara emozionante, dominio dei biancocelesti ma non basta: la squadra di Juric si difende e anche con un pizzico di fortuna porta a casa un prezioso pari. Due pali per Luis Alberto, due chance per Immobile, diverse parate decisive di Silvestri: questo il racconto della serata.