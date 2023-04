Lazio, sorpresa Immobile: si allena già in gruppo dopo l'incidente col tram

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Notizia importante da Formello: il capitano della Lazio, Ciro Immobile, si è allenato con i compagni alla vigilia della sfida con il Torino. Una vera sorpresa per i tifosi, una dimostrazione di lealtà ai colori biancocelesti da parte del bomber, che ieri aveva già svolto una sessione in solitaria. Domenica scorsa Immobile aveva riportato una distorsione alla colonna vertebrale e una costola incrinata in un brutto incidente d'auto, ma dopo appena cinque giorni è tornato a fare lavori tattici e partitella, e ora punta alla convocazione per domani: una convocazione che, per quanto simbolica, darebbe grande carica ai suoi compagni. (ANSA).