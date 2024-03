Lazio, sospiro di sollievo per Provedel: l'esito degli esami strumentali

Ivan Provedel è uscito anzitempo dal match della Lazio contro l'Udinese, a causa di un problema alla caviglia: dagli esami non ha riportato fratture

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Provedel è uscito anzitempo dal match della Lazio contro l'Udinese, a causa di un problema alla caviglia. Si temeva il peggio per il portiere biancoceleste, con il medico del club che nel post-partita aveva parlato di sensazioni negative.

Tuttavia, Provedel si è sottoposto in mattinata ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio per quantificare i tempi di recupero.

Il comunicato del club: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso il Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero".