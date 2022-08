Lazio sotto in casa, Fiorentina avanti 2-1 sulla Cremonese: fioccano i rossi al 45'

Sono terminati i primi tempi dei match delle 18.30 validi per la prima giornata di Campionato.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati i primi tempi dei match delle 18.30 validi per la prima giornata di Campionato.

Fiorentina-Cremonese - Al Franchi al termine della prima frazione di gioco i viola sono avanti 2-1: gol di Bonaventura e Jovic per i gigliati, Okereke per la Cremonese. Grigiorossi in 10 per il rosso diretto a Escalante nei minuti finale della prima frazione di gioco.

Lazio-Bologna - Un esordio casalingo da dimenticare, da cancellare immediatamente. La Lazio ha chiuso in svantaggio la sfida dell’Olimpico contro il Bologna, decisivo l’1-0 firmato da Arnautovic: parecchie polemiche per il penalty assegnato ai felsinei per un contatto tra Sansone e Zaccagni in area, ma il VAR ha confermato la scelta del direttore di gara nonostante il tocco leggero. Differente l'interpretazione su Lazzari, nel finale c'è stato spazio anche per un rosso a Soumaoro.