Lazio-Spezia, le formazioni ufficiali: Sarri rilancia Luis Alberto dall'inizio

Sono da pochi state comunicate le formazioni di Lazio-Spezia, gara delle 18.30 valida per la seconda giornata di Serie A. Maurizio Sarri sceglie di puntare dal primo minuto su Luis Alberto, che completa il reparto di centrocampo con i confermati Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. In attacco confermato il tridente di scena ad Empoli, con Immobile punta e Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati, mentre in difesa ecco la novità Patric, che giocherà al fianco di Acerbi.

Thiago Motta conferma invece dieci undicesimi della squadra scesa in campo a Cagliari la scorsa settimana. L'unico cambio arriva in difesa, dove Luca Vignali prende il posto del bulgaro Hristov. Davanti confermato il tridente con Gyasi, Colley e Verde, così come viene confermato Bastoni al fianco di Maggiore in mezzo, con Kovalenko che parte dalla panchina.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Vavro, Akpa Akpro, A. Anderson, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Moro, Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Vignali, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Colley, Gyasi.

A disposizione: Provedel, Zovko, Hristov, Sala, Podgoreanu, Kovalenko, Mraz, Antiste.

Allenatore: Thiago Motta