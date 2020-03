Lazio, Tare a sorpresa: "Il campionato deve riprendere per rispetto dei morti. I contagi diminuiscono..."

La Lazio, che sognava lo scudetto, è tra le società che insiste affinché il campionato possa ripartire. Lo ha confermato in un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare: "La stagione deve essere terminata. Il campionato deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi. Non è un tempo maturo per deciderne la cancellazione. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto" le sue parole.