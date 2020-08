Lazio, Tare arrabbiatissimo con David Silva: "Rispetto il giocatore, ma non l'uomo!"

"Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo"

"Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo". Queste le parole di Igli Tare, ds della Lazio, che con una nota ufficiale commenta sinteticamente il trasferimento del calciatore alla Real Sociedad nonostante il precedente accordo col club biancoceleste.