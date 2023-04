Lazio, Tare come Sarri: "Ingiusto giocare alle 12:30, ma non pensiamo al Napoli che vincerà comunque"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro l'Inter, tornando alla polemica di Maurizio Sarri sull'orario della gara, che inizierà alle 12.30: "Penso che sia giusto giocare queste partite di prima fascia in orari giusti. Sarebbe fondamentale per lo spettacolo. Appoggio il pensiero di Sarri ma pensiamo a noi e ai nostri obiettivi, non al Napoli che comunque vincerà lo scudetto".