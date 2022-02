Lazio, Tare getta acqua sul fuoco: "Sarri scontento? Conosceva già la situazione"

Igli Tare, ds della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport, prima del match contro la Fiorentina: “Sono 15 anni in questa piazza e ho vissuto tante contestazioni. è un problema di comunicazione. Sono fiero di avere fatto un grande lavoro per la Lazio sul fronte delle cessioni. Non ho mai detto una bugia ai nostri tifosi: sono sempre stato chiaro. Abbiamo fatto di tutto per risolvere i problemi e ci siamo riusciti in gran parte. Il tecnico sapeva che il mercato in entrata lo avremmo fatto in un solo giorno e abbiamo portato un giocatore offensivo vista l’assenza di Muriqi”.