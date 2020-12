Lazio, tegola Acerbi: infortunio muscolare, salterà il Napoli

Tegola importante in casa Lazio, in vista di questa fase finale del 2020. Inzaghi, infatti, dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini più importante, come riportato dal portale lalaziosiamonoi.it: Francesco Acerbi. infatti, avrebbe riportato un leggero stiramento all'adduttore della coscia destra e per questo salterà sicuramente il turno infrasettimanale con il Benevento e la partita di domenica con il Napoli