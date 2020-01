Lazio, tegola Correa: potrebbe essere sottoposto a esami strumentali

La Lazio espugna il Rigamonti di Brescia e porta a casa l'ennesima vittoria. L'allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi però deve far conto con le condizioni di Joaquin Correa: "Ha avuto un affaticamento, spero non sia nulla di preoccupante perché per noi è importantissimo", ha spiegato Inzaghi in conferenza stampa. Il Tucu potrebbe essere sottoposto a esami strumentali nei prossimi giorni. Colpito duro alla caviglia destra Radu, anche lui non ha chiuso in perfette condizioni