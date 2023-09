Lazio, tensione coi tifosi (che fischiano) dopo il pari col Monza: confronto tra le parti

Al termine del match contro i brianzoli i giocatori biancocelesti sono andati sotto la curva, dove i tifosi laziali hanno fischiato

Dopo il pareggio in extremis contro l'Atletico Madrid in Champions, che aveva ridato speranza per la definitiva svolta stagionale, la Lazio è tornata a deludere non andando oltre l'1-1 interno contro il Monza. Un risultato e soprattutto una prestazione che non è piaciuta per nulla al pubblico presente all'Olimpico.

Al termine del match contro i brianzoli i giocatori biancocelesti sono andati sotto la curva, dove i tifosi laziali hanno fischiato per quanto fatto vedere in campo dai loro beniamini. Stando a quanto ha riportato Sportmediaset, i senatori Immobile e Luis Alberto hanno avuto un breve colloquio con un paio di tifosi e poi sono arrivati gli applausi. Una sorta di 'patto' e incoraggiamento, in vista delle prossime partite contro Torino, Milan e Atalanta.